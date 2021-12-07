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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه مشروعات التموين.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بحضور الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك
للإعلان عن بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر  مشروع  لإنشاء منطقة" لوجستية - تجارية - ادارية - ترفيهية " بالدقهلية.

 

وذلك بالتعاون مع شركة مراكز ، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأشرف فريد رئيس قطاع تطوير  الأعمال بشركة مراكز، وأحمد بدراوي  نائب رئيس مجلس إدارة شركة مراكز  وباسل رمزي العضو المنتدب للشركة.

 

وأضاف عشماوي ، خلال مؤتمر صحفي ، بحضور وزير التموين، أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.

التموين: بدء تنفيذ مشروع إنشاء منطقة "لوجستية - تجارية - إدارية - ترفيهية" بالدقهلية

مساعد أول وزير التموين يستعرض مشروعات المنطقة التجارية بالدقهلية


وأضاف عشماوى، أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد  والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف‪ وان هذا القطاع يعد اكبر  قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية .

وزير التموين الصناعات التحويلية التجارة الداخلية فرص عمل علي المصيلحي

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