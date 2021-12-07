الملتقى الأول للطلاب الوافدين بـ طب بيطري المنصورة تحت شعار "حول العالم"

نظمت اليوم الثلاثاء بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين تحت شعار "حول العالم" وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة و الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى و الدكتور مها عبده العشماوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على الوافدين بالجامعة و الدكتورة سحر عبد الرحمن منسق الطلاب الوافدين بالكلية و إشراف منال محمود بإدارة رعاية الطلاب بالكلية وبالتعاون مع تيم فايت فيت.

وأدار الملتقى الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات عرض فية الطلاب تاريخ بلادهم السياسى والثقافى والشعبى و تتضمن الملتقى عرض نماذج من الأكلات الشعبية الخاصة بكل دولة .

وعلى هامش الملتقى إلتقى عميد الكلية و منسق الطلاب الوافدين بالكلية والمشرف العام على الوافدين بالطلاب وعرض فيه المشرف العام على الوافدين الخدمات التى تقدمها إدارة و نادى الطلاب الوافدين مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات و هذه الفعاليات.

ودعا الطلاب للاندماج بصورة فعالة داخل المجتمع الجامعى والنشاط الطلابى و دعا الكليات لتحذو حذو كلية الطب البيطرى فى التفاعل النشط مع الطلاب الوافدين كما حرص الطلاب على إلتقاط الصور التذكاريه مع الحضور.

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