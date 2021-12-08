إساءة استعمال السلطة.. محاكمة وكيل صحة إسكندرية اليوم

تنظر المحكمة التأديبية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاكمة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وآخرين، فى الاتهامات المنسوبة لهم بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

كانت قد حددت الهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، أولى جلسات محاكمة الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية، وآخرين، بعد احالتهم الى المحكمة التأديبية العليا للنظر، بعد توجيه لهم التهم فى القضية رقم 1599 لسنة 2021، بشأن الإساءة فى إستعمال السلطة والانحراف بها.

كان قد تقدم مدير الإدارة القانونية بمديرية الصحة، بشكوى ضد وكيل الوزارة، يفيد بقيام السقعان، بالتنكيل به وخفض وظيفته إلى باحث قانونى بحيث صار مرؤس بعد أن كان يرأس.

وأضاف الشاكى أن وكيل الصحة، أصدر تعليماته لكل من وكلاء المديرية والتفتيش المالى والإدارى ومسئولى سجل الحضور والإنصراف مما أضر بحقوقه المادية والأدبية فى وظيفته.