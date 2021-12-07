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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

برودة القدم في الشتاء.. علامة تؤكد وجود مشكلة صحية

أسباب برودة القدمين
أسباب برودة القدمين المستمرة

يعاني أغلبنا من برودة القدمين في فصل الشتاء، وتعتبر برودة القدمين في كثير من الأحيان غير مضرة، إلا ان هناك بعض الحالات يمكن أن تكون فيها برودة القدمين مؤشر خطير على الإصابة بمرض خطير منها تلف الأعصاب نتيجة الإصابة بمرض السكري، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز الحالات التي يحدث فيها برودة القدمين، وتشمل :

 

أسباب برودة القدمين المستمرة

 

1- اضطرابات عصبية :
وقد يشعر البعض بالضيق من برودة أقدامهم  أثناء المشي ما ينذر بوجود وجود اضطرابات عصبية تؤثر على تنظيم عملية تبريد وتدفئة القدمين؛ حيث تتحكم الأعصاب في تدفق الدم، ينتج عن انخفاض كمية الدم التي تصل إلى القدمين زيادة في برودة القدمين، والناتجة عن انخفاض كمية الأوكسجين والغذاء التي تصل إليهما.
 

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2- الإصابة بمرض السكري :
وحذر بعض الأطباء من بعض الحالات التي تعاني من برودة القدمين، ومن بينهم مرضى السكري، فقاموا بقياس ضغط الدم في إصبع القدم الكبير لديهم، ووجدوا أن وجود مشكلة في الشرايين الصغيرة وانسداد الأوعية الدموية يمكن ان يتسبب في برودة القدمين، مما يجعل المريض بحاجة لضبط مستوى السكر في الدم، وإجراء قسطرة لتسهيل تدفق الدم إلى القدمين من جديد.

3- العرج المتقطع :
ويعتبر السبب الثاني وراء برودة القدمين هي الإصابة بمرض "العرج المتقطع" والمسمى في ألمانيا بمرض "واجهات المحلات" ، إذ يشعر المصاب بهذا المرض بتشنج مؤلم في عضلة الساق، يعيقه عن الحركة لدى بذل أي مجهود حتى لو كان السير لمسافة قصيرة.

وقال الطبيب هاشم الحزمي أخصائي جراحة القلب والأوعية في برلين ان سبب برودة القدمين قد ترجع إلى وجود ترسبات كلسية تسبب تضيق في شرايين الساق، مما يمنع وصول الأوكسجين إلى العضلات؛ حيث من الضروري علاج "العرج المتقطع"؛ حيث أن عدم وصول الأوكسجين إلى الأنسجة قد يؤدي إلى تلفها، و إهمال العلاج قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى بتر الساق. ويعد المدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، على حدّ اعتبار الحزمي.

 

أسباب برودة القدمين المستمرة


ويمكن لأخصائي الأوعية الدموية بواسطة فحص بالأمواج فوق الصوتية قياس تدفق الدم في الأوعية وتقييم شدة الاضطرابات الدموية بشكل مثالي، علما أن انسداد الأوعية الدموية في الساقين لا يمكن علاجه بالأدوية، بل لابد من إجراء تدخل جراحي.


وأشارت الطبيبة الألمانية زيغريد نيكول أخصائية في الأوعية الدموية، إلى أن برودة القدمين غالبا ما يكون سببها اضطراب وظيفي غير ضار، مثل: انخفاض ضغط الدم أو تغيرات هرمونية؛ حيث أن النساء هم أكثر عرضة لبرودة القدمين من الرجال، ويمكن للعلاج المنزلي أن يواجه برودة القدمين عبر ارتداء أحذية سميكة وجوارب ملائمة تطبيق الكمادات الساخنة.

وأفادت نيكول، أن الذين يعانون من برودة القدمين، يمكن تطبيق كريمات حرارية تعزز الدورة الدموية؛ حيث أن هذه الكريمات تحتوي على مواد منشطة للدورة الدموية، مثل الكابسايسين وبعض الزيوت العطرية مثل اللافندر والنعناع وغيرها. 

وهناك بعض المواد الغذائية التي تساعد على التخلص من مشكلة برودة القدمين، مثل  الوجبات التي تحتوي على الفلفل الحار والثوم والزنجبيل والخردل، فهذه المواد تساعد على تدفئة الجسم وتنشط الدورة الدموية.

برودة القدم فصل الشتاء مرض السكري اضطاربات عصبية العرج المتقطع

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