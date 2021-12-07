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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة: بدأنا تطعيم الأطفال من سن 12 الي 18 سنة .. تفاصيل

تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم وهذا فيما يتعلق بتطعيم الأطفال من سن 12 عام حتى 15 عاما وتصل إلى 18 سنة ونعمل على التسجيل من خلال الموقع الالكتروني .

أضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، قمنا بتوزيع 2مليون ونصف  موافقة مستنيرة على مديريات الصحة ليتم توزيعها من خلال مديريات التربية والتعليم على المدارس للحصول موافقة أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم.

أوضح عبد الغفار، إن الوزارة قامت بتلقيح 201 الف طفل خلال الـ3 ايام الماضية من سن 12 سنة الى 15 سنة ومن سن 12 سنة الي 18 سنه طعمنا أكثر من 300 الف .

 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور حسام عبد الغفار تفاصيل وزارة الصحة

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