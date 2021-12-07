الصحة: بدأنا تطعيم الأطفال من سن 12 الي 18 سنة .. تفاصيل

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم وهذا فيما يتعلق بتطعيم الأطفال من سن 12 عام حتى 15 عاما وتصل إلى 18 سنة ونعمل على التسجيل من خلال الموقع الالكتروني .

أضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، قمنا بتوزيع 2مليون ونصف موافقة مستنيرة على مديريات الصحة ليتم توزيعها من خلال مديريات التربية والتعليم على المدارس للحصول موافقة أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم.

أوضح عبد الغفار، إن الوزارة قامت بتلقيح 201 الف طفل خلال الـ3 ايام الماضية من سن 12 سنة الى 15 سنة ومن سن 12 سنة الي 18 سنه طعمنا أكثر من 300 الف .