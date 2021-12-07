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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق عبدالحليم: التمثيل لم يأخذني من الغناء وانتظروا يابا يابا الخميس

المطرب الشعبي طارق
المطرب الشعبي طارق عبدالحليم

يعيش المطرب الشعبي طارق عبدالحليم، هذه الأيام حالة نشاط فني مكثف، فبعد طرحه لأغنيته الشعبية “زلابية معسلة” كلمات وليد رياض، وألحان وليد سماره، توزيع ساسو، في بداية موسم الصيف الماضي، وبالتحديد في شهر يونيو، يطرح يوم الخميس القادم أغنية جديدة بعنوان يابا.. يابا كلمات وليد رياض، ألحان منعم، توزيع مادوا، وسيتم طرح الأغنية بطريقة ليركس.

من جهة ثانية أوشك (طارق) على الانتهاء من تصویر دوره في المسلسل الجديد (أنا وهي) تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة (أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقی، محسن منصور، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول) وغيرهم إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

ويواصل فريق العمل حاليا التصوير بشكل يومي في ديكور رئيسي بمصر الجديدة، وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي کومیدی.

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