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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط مطبعة تنتج كتبًا دراسية خاصة بإحدى الجهات الرسمية

الادارة العامة لمباحث
الادارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسئولي مطبعة ومخزن كتب دون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية بطباعة العديد من الكتب الدراسية خاصة بإحدى الجهات الرسمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة ، وجمع تلك المطبوعات بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها ، والتقابل مع (مالك المطبعة والمخزن المشار إليهما - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 89500 مطبوع تعليمي وأغلفة، خاصين بإحدى الجهات الرسمية وعدة شركات للنشر والتوزيع دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه مالك المطبعة والمخزن المشار إليهما ، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.  

واتخذت الإجراءات القانونية.

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