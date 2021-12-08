في غيبوبة بقاله 3 شهور.. أم تستغيث بالمسئولين: الحقوا ابني |فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر استغاثة الحاجة أم سيد بسبب ابنها الذي تعرض لخطأ طبي أثناء خضوعه لعملية جراحية بإحدى عيادات القناطر الخيرية، دخل على إثرها في غيبوبة لمدة تجاوزت 3 شهور.

وتحدثت أم سيد عن حالة ابنها سيد الذي دخل لإجراء عملية فتاق، ولكنه خرج وهو عنده غيبوبة تامة، وقال الأطباء لها إن ابنها "مات إكلينيكيًا" بنسبة 95%؜، ويرجع الـ 5% إلي استمرار حركة عضلة القلب.

وقالت أم سيد: “إن ابنها يبلغ من العمر 18 عاماً، شعر ببعض الآلام وتم تشخيصه بالفتاق الإربي الذي يلزم إجراء عملية عاجلة من قبل الأطباء، وعلى الفور أجرى التحاليل اللازمة ودخل غرفة العمليات، وتابعت الأم: أنه أخذ وقتاً طويلاً داخل غرفة العمليات تجاوزت الساعات”.

وتابعت الأم: “أن الدكتور قام بإلغاء العمليات التالية لحالة ابنها وتصرف بشكل غريب، وكانت حالة ابنها سيد حرجة بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب داخل غرفة العمليات وخضوعه لجهاز الصدمات، وعدم وصول الأكسجين للمخ.

وأكملت أم سيد أنها تذهب إلى المستشفى يوميًا، وتري ابنها نائمًا علي السرير لا يتحرك، متوصل به العديد من الشاشات والأجهزة، كما يربط الأطباء رجليه الاثنين بسبب وجود جلطات دموية في كل من رجليه ويديه.

وأضافت أم سيد ان ابنها كل يوم يوجد لديه مضاعفات صحية زائدة، فتزداد حركة تنفسه، وحرارة جسمه، دون جدوي من الشفاء أو العلاج داخل المستشفى.

وناشدت أم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين بوزارة الصحة، أن يهتموا بحالة ابنها سيد ومعرفة مرضه الذي لا يستطيع أن يفيق منه وسبب دخوله في الغيبوبة.

وأنهت أم سيد باكية: "نفسي الرئيس يسمع صوتنا ويساعدنا، أنا مش عاوزة حاجة غير إن ابني يفوق دا لسه شاب صغير ونفسي يكمل تعليمه".