بايدن : انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة للكونجرس إنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بمهام قتالية في العراق بعد 31 ديسمبر 2021.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى نشر قوات عسكرية في الشرق الأوسط لدعم الحلفاء في مكافحة الإرهاب.

وذكر بايدن أنه تم نشر عدد قليل من الجنود الأمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وتنظيم داعش.

وأضاف في رسالته: "لدينا قوات في السعودية لحماية مصالحنا بالمنطقة من أي أعمال عدائية من طرف إيران".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين لتقويض نفوذ الجماعات الإرهابية

وتابع الرئيس الأمريكي: "قواتنا في سوريا موجودة لتنفيذ عمليات ضد داعش هناك والعراق، ونشرنا 91 جندياً في لبنان بطلب من الحكومة لمساعدتها في مجال مكافحة الإرهاب".

وأكد بايدن في رسالته للكونجرس مواصلة استهداف تنظيم داعش في سوريا والعراق بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها "القدرة للتصدي للتهديدات التي قد نتعرض لها من داخل أفغانستان".

وقال بايدن إن "قواتنا المتمركزة خارج الصومال تهدف لمواجهة تهديد تنظيم داعش وحركة الشباب".