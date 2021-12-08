بدء فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى بمشاركة النائب محمد أبو العينين

بدأ منذ قليل، انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المنتدى يعقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو