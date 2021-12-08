عضو بـ البرلمان الأوروبي: أبو العينين عرض علينا مشروعات القضاء على العشوائيات|فيديو

قال جيروم ريفير، رئيس الكتلة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، إنه قابل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالأمس، وعرض عليه وكيل المجلس المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات الإسكان للقضاء على العشوائيات.

وأضاف جيروم ريفير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبو العينين أكد لنا أن المصريين يتملكون الوحدات السكنية التي ينتقلون لها من العشوائيات".



وتابع جيروم ريفير: "الدولة المصرية لها سياسة تسير في اتجاه تنمية المواطن نفسه والاستثمار في المواطن نفسه".

وأكمل جيروم ريفير: "نريد أن نرى التنمية في الأفراد بشكل كبير داخل مصر".