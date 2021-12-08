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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجربة إخلاء ناجحة بكلية البنات جامعة عين شمس

تجربه إخلاء ناجحه
تجربه إخلاء ناجحه بكلية البنات جامعة عين شمس

نفذت كلية البنات جامعة عين شمس ،صباح اليوم ، عملية إخلاء تجريبية ناجحة ، تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور  هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ، أ.د. أميرة يوسف عميد كليه البنات  وإشراف أ.د. هبه بركات ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة،ا.م.د. فاطمة الزهراء انور  مدير وحدة الازمات والكوارث ، وبحضور عقيد حاتم صابر مستشار الجامعه للشئون الأمنية  والاستاذ محمد عطية صلاح نائب مدير عام الإدارة العامة للأمن ومدير إدارة الدفاع المدني ، الاستاذ أحمد خلوصى مدير عام الإدارة العامه للامن الجامعة ، استاذ خالد زهران رئيس وحدة الأمن بالكلية والأستاذ محمد سعيد مدير وحدة الدفاع المدني بالكلية.

استغرقت عملية الإخلاء ٣ دقائق  ، حيث تم إخلاء مبنى أدبي بالكامل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و الطلاب، و الإداريين، و العمال.

واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشرى على الالتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع أى كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدنى بالكلية فى إدارة أى طارئ قد يحدث.

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كلية البنات جامعة عين شمس عملية إخلاء الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وحدة الازمات والكوارث

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