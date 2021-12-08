تجربة إخلاء ناجحة بكلية البنات جامعة عين شمس

نفذت كلية البنات جامعة عين شمس ،صباح اليوم ، عملية إخلاء تجريبية ناجحة ، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ، أ.د. أميرة يوسف عميد كليه البنات وإشراف أ.د. هبه بركات ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة،ا.م.د. فاطمة الزهراء انور مدير وحدة الازمات والكوارث ، وبحضور عقيد حاتم صابر مستشار الجامعه للشئون الأمنية والاستاذ محمد عطية صلاح نائب مدير عام الإدارة العامة للأمن ومدير إدارة الدفاع المدني ، الاستاذ أحمد خلوصى مدير عام الإدارة العامه للامن الجامعة ، استاذ خالد زهران رئيس وحدة الأمن بالكلية والأستاذ محمد سعيد مدير وحدة الدفاع المدني بالكلية.

استغرقت عملية الإخلاء ٣ دقائق ، حيث تم إخلاء مبنى أدبي بالكامل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و الطلاب، و الإداريين، و العمال.

واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشرى على الالتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع أى كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدنى بالكلية فى إدارة أى طارئ قد يحدث.

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