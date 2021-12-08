جمهور محمد رمضان يلتفون حوله داخل أحد مطاعم السيدة زينب

محمد رمضان يتلقي ترحيب من جمهوره بمنطقة "السيدة زينب"داخل مطعم مشويات

نشر الفنان محمد رمضان،فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي،ظهر فيه وهو يتلقي ترحيب عالي من جمهوره بمنطقة “السيدة زينب”.

وكتب رمضان من خلال الفيديو معلقا:"اتعشينا إمبارح أنا و أخويا محمود في #الرفاعي منطقة #السيدة_زينب الأكل كان حلو بس الناس أحلى #القاهرة #مصر".

وكان قد وجه الفنان محمد رمضان، رسالة إلي الإعلامي إبراهيم عيسي بعد إشادته به.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو لإبراهيم عيسي، قائلا: "بكون من أسعد الناس لما بشوف محمد رمضان وحفلاته مكتسحة في الخليج والدول العربية، كذلك عمر كمال وشاكوش"، مضيفًا: "إحنا في الفترة الأخيرة لم يكن لدينا إلا عمرو دياب وأنغام، هما اللي كانوا على القمة برا مصر".

ليرد عليه محمد رمضان: "شكراً أستاذ #إبراهيم_عيسى شهادة أعتز بها #ثقة_في_الله_نجاح".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة