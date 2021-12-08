انطلاق أولى حلقات «شاعر المليون» في موسمه العاشر بأبو ظبي

انطلق من أبوظبي بالإمارات أولى أمسيات البرنامج التلفزيوني الأول والأضخم للشعر النبطي برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر، وقد تم بث الحلقة على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء أمس من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق شاعر المليون.



وحضر الأمسية فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعبدالرحيم أحمد الخوري مدير إدارة الخدمات المساندة باللجنة، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وقدم تسعة شعراء من المواسم السابقة لبرنامج شاعر المليون، لوحة شعرية تمثل مسيرة البرنامج على مدار مواسمه التي انطلق أولها عام 2006 / 2007 وصولاً إلى الموسم التاسع، حيث مثل كل موسم شاعر وألقى أبيات شعرية.

وتقدم هذا العام نحو 48 شاعراً أعتلوا مسرح شاطئ الراحة، وهم نجوم رحلة الموسم العاشر لشاعر المليون، والذي وقع الاختيار عليهم من بين آلاف المتسابقين، ومروا بمراحل من الاختبارات والمقابلات. ليتنافسوا على اللقب الأضخم في الوطن العربي «شاعر المليون».

مراحل البرنامج

وقد تم تحديد آلية المنافسة على الجائزة والتي تتوزع على خمس مراحل رئيسية، ولها معايير وآليات، إذ تم تحديد معيار الدرجات في المراحل الثلاث الأولى 50% للجنة التحكيم، و50% للجمهور)، حيث تتضمن المرحلة الأولى ثماني أمسيات، يشارك في كل منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة شعراء (واحد أو اثنان بقرار لجنة التحكيم) والبقية بتصويت الجمهور، وفي نهاية المرحلة يتأهل 24 شاعراً.

أما المرحلة الثانية فتتضمن أربع حلقات يشارك في كل منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة شعراء (واحد أو اثنين بقرار لجنة التحكيم) والبقية بتصويت الجمهور، ليتأهل في نهاية المرحلة 12 شاعراً، والمرحلة الثالثة تنقسم على أمسيتين يشارك في كل منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة شعراء (واحد أو اثنان بقرار لجنة التحكيم) والبقية بتصويت الجمهور، ويتأهل في نهايتها 6 شعراء.

وفي المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية) يتنافس 6 شعراء من دون استبعاد أي شاعر، واللجنة تمنح الشعراء الدراجات من أصل 60 درجة (مقسمة إلى 30 درجة خلال هذه الأمسية و30 درجة خلال الأمسية النهائية)، في حين يصوت الجمهور خلال الأسبوع الأخير لاختيار شاعرهم المفضل.

وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية) يتنافس الشعراء الست للوصول إلى اللقب، وفي ختامها يتم احتساب الدرجات بجمع درجات لجنة التحكيم التراكمية من الحلقة السابقة والحالية ومجموعها من 60 ونسب تصويت الجمهور التي تشكل 40% من أصل كامل الدرجات، ومن ثم تعلن النتائج النهائية مع تحديد المراكز من المركز السادس إلى المركز الأول حامل بيرق الشعر للموسم العاشر.