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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلق على تأجيل مباراة السوبر الأفريقي.. شاهد

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

علق أحمد حسام ميدو علي تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتب ميدو في تويتة له: “يا جماعه كاف ايه اللي بيرفض تأجيل ماتش السوبر!! المغرب فيها غلق جوي تام حتى يوم ١٥-١٢ لو الغلق ده تم كده والقرار هيكون بعد ٤ ايام بعثة فريق الرجاء مش هتقدر تغادر كازا بقرار حكومي سيادي ازاي بقا هيلعبوا الماتش؟”.

 

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أذاعت قنوات بي ان سبورت قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ الكاف ” بشأن موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

 

وأكدت قنوات بس ان سبورت أن الكاف قرر إقامة المباراة في موعدها المحدد من قبل وهو يوم ٢٢ ديسمبر المقبل.

 

وكان الرجاء المغربي تقدم باحتجاج رسمي إلى الكاف من أجل تأجيل موعد المباراة نظرا لمشاركه مجموعه من لاعبيه في بطولة كأس العرب.

 

وقرر الكاف إقامة مباراة السوبر الافريقي يوم ٢٢ ديسمبر المقبل بين الأهلي بطل دوري أبطال افريقيا و الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

 

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