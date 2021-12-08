الجنيه الإسترليني يهبط لأقل سعر في 2021

تراجع الجنيه الاسترليني إلى مستوى منخفض جديد في 2021 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، مع انحسار توقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم وسط تقارير بأن بريطانيا تستعد لفرض إجراءات أكثر صرامة لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وبحسب وكالات الأنباء العالمية، فتقدر أسواق المال الآن احتمالا بنسبة 46% لزيادة قدرها 15 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع القادم، انخفاضا من احتمال بنسبة 70% قبل أسبوعين.

وقد يحجم بنك إنجلترا مجددا الأسبوع القادم عن أن يصبح أول بنك مركزي كبير في العالم يرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الشديدة الانخفاض التي أثارتها الجائحة بسبب تفشي المتحور أوميكرون.

وهبط الإسترليني 0.5% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3162 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، قبل أن يتعافى إلى 1.3212 دولار بحلول الساعة 1355 بتوقيت غرينتش، وأمام العملة الأوروبية، تراجع الإسترليني 0.7% إلى 85.34 بنس لليورو.