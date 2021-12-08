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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجنيه الإسترليني يهبط لأقل سعر في 2021

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الاسترليني إلى مستوى منخفض جديد في 2021 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، مع انحسار توقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم وسط تقارير بأن بريطانيا تستعد لفرض إجراءات أكثر صرامة لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وبحسب وكالات الأنباء العالمية، فتقدر أسواق المال الآن احتمالا بنسبة 46% لزيادة قدرها 15 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع القادم، انخفاضا من احتمال بنسبة 70% قبل أسبوعين.

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أسعار صرف الدولار بختام التعاملات اليوم الأربعاء 8 -12 - 2021

وقد يحجم بنك إنجلترا مجددا الأسبوع القادم عن أن يصبح أول بنك مركزي كبير في العالم يرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الشديدة الانخفاض التي أثارتها الجائحة بسبب تفشي المتحور أوميكرون.

وهبط الإسترليني 0.5% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3162 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، قبل أن يتعافى إلى 1.3212 دولار بحلول الساعة 1355 بتوقيت غرينتش، وأمام العملة الأوروبية، تراجع الإسترليني 0.7% إلى 85.34 بنس لليورو.

الدولار الأمريكى دولار اسعار صرف الدولار الليرة التركية الجنيه الاسترليني اسواق المال

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