عزة مصطفى عن صعوبة رابعة ابتدائي: ليه مش شايف ابنك يقدر يذاكر؟..فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن كل شخص يجب أن يكون ذكيا في اختياراته، خاصة في ما يناسب سوق العمل.

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الفترة الحالية أصبح بها سوق عمل مختلف عن ما كان موجود منذ 3 سنوات.

ولفتت الإعلامية، إلى أن هناك بعض المواطنين يشتكى من مناهج الصف الرابع الابتدائي، مخاطبة أولياء الأمور “ليه شايفين المنهج تقيل على ولادكوا.. ابنك ده اللي بيمسك الموبايل ويعمل حاجات مش عادية أحنا نفسنا ما نعرفش نعملها.. أعطوا ولادكوا الثقة أنهم يستطيعون”.

وتساءلت "ليه مش شايفة أن ابنك يستطيع.. وليه مش نشجعه" الدولة تقوم بتطوير التعليم من أجل أن يتخرج الطالب ويحصل على فرصة عمل.