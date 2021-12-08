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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامى عبدالعزيز: مصر بها جيش وشرطة وشعب بينهم ثقة متبادلة.. فيديو

الدكتور سامى عبدالعزيز
الدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

قدم الدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، التهنئة لـ جمهور صدى البلد، وذلك بمرور 10 سنوات على انطلاق القناة.


قال الدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مصر بلد بها جيش و شرطة و شعب، بينهم ثقة متبادلة، وهذا يعنى أن اختراق مصر أصبح صعب.


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العالم وقف على أطراف أصابعه يوم احتفالية افتتاح طريق الكباش، بالأقصر.


ولفت إلى أن ما يتم فى حياة كريمة، أمر كبير جدًا، وأن هذا الأمر يقدم أشياء كثيرة تقدم استثمار على المدى البعيد.

وأشار إلى أن هناك مكونات صورة ذهنية لمصر تؤكد أن مصر بد الاستقرار و الاستثمار.


وتابع أن مصر الآن هى البلد الوحيد فى الشرق الأوسط التى تمتلك أكبر مركز معتمد دولى فى الصيانة، الخاصة بـ الطائرات الهيلكوبتر، وهذا يعنى أنه تم توفير أكثر من 80% من احتياجات الصناعة للقوات المسلحة داخليًا.
 

وتحدث عن لقطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع خديجة الفتاة من ذوى القدرات، وذهاب الرئيس وحمل الكرسي لها، وقال :" أن هذه الصورة هى صورة العام".

وعلق أحمد موسى، وقال بالفعل هذه صورة العام، ما قام به الرئيس تم بشكل تلقائي.

 

وقد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع فتاة من ذوى القدرات الخاصة، تدعى خديجة، وذلك في أثناء الاحتفال بـ يوم قادرون باختلاف.


وقالت خديجة للرئيس السيسي:" نفسى الناس يقدرونا ويحترمونا وأن أحنا جزء من المجتمع" ورد الرئيس السيسي في الحال وقال : " لا  أنتو شرف يا خديجة وبركة و نصر وكرامة والله العظيم".


وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خديجة و والدتها بالتصوير معها، وفى أثناء الوقف شاهد خديجة أنها غير قادرة على الوقوف ذهب مسرعًا و أحضر لها كرسي، ورفض أن يحمل الكرسي أحد أفراد الحرس، وقام الرئيس بحمل الكرسي بنفسه.

سامى عبدالعزيز جامعة القاهرة صدى البلد جيش الشرق الاوسط

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