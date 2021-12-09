وليد سليمان: مصلحة الفريق أهم من مشاركتي وعقدي ينتهي نهاية الموسم

أكد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مصلحة الفريق أهم من مشاركته في المباريات مع القلعة الحمراء سواء في مسابقة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف سليمان في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة المحور، أنه اتعلم داخل النادي الأهلي أن الفريق بشكل عام هو رقم واحد، ومن بعده يأتي التفكير في أي شئ.

وأشار سليمان، إلى أن النادي الأهلي هو البيت الكبير بالنسبة لجميع اللاعبين، لافتًا إلى أنه يتمنى المنافسة مع الفريق على جميع البطولات في الموسم الحالي.

وتابع: عقدي ينتهي في نهاية الموسم، اذا طلب النادي ان انا اكمل هكمل، ولو النادي رفض هيبقى الحمد لله على كل شئ ولكن مش هلعب في نادي تاني بعد الاهلي مع احترامي لكل الفرق.