كارتيرون يطلب من وكيل أعماله إحضار عرض خليجي للرحيل عن الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، كلف وكيل أعماله، بالبحث له عن عرض خليجي للرحيل عن الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، بسبب خلافاته مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

وأوضح حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كارتيرون أبلغ وكيله بضرورة إحضار عرضًا خليجيًا، في ظل امتلاكه شرطًا جزائيًا براتب شهرين ما يعادل 300 ألف دولار.

وأشار إلى أن كارتيرون رفض بعض طلبات إدارة نادي الزمالك، أبرزها تعيين مدرب مساعد ضمن جهازه المعاون، فضلًا عن رفضه التدخل في الأمور الفنية التي عانى منها مؤخرًا.