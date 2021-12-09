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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين العبدي: مجيد بوقرة كان متخوفا جدا من مباراة مصر أكثر من المغرب.. وبونجاح يقود الجزائر في ربع النهائي

صدى البلد

 


تحدث أمين العبدي مدير المنتخب الجزائري ، حول مباراة منتخبي الجزائر ومصر الماضية والتي انتهت بالتعادل ببطولة كأس العرب .

وقال أمين العبدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج بوكس تو بوكس مع محمد شبانة : بكل صراحه المباراة كانت احسن مباراة في البطولة العربية على صعيد الفنيان والروح الرياضية العالية والجمهور و كل شيء كان جميل جدا .

وتابع : لم نقوم بتقديم أي احتجاج أو شيء كما قيل خلال الساعات الماضية على هدف منتخب مصر امامنا ، ولو تقدمنا بالاحتجاج سيكون فقط على حكم المباراة وليس على نتيجة المباراة أو شرعية ضربة الجزاء الذي احرز منها المنتخب الوطني الهدف .

 

وأكمل: البطولة العربية تمهيدية لبطولة كأس العالم ، مشيرا إلى أن المنتخب المصري قوي مطالبا الجماهير بالصبر عليهم .

 

وأكمل : بغداد بونجاح حالته الصحية جيده بعد الإصابة بارتجاج خفيف بالمخ،  وسيتواجد في مباراة ربع النهائي امام المغرب .


واستكمل : أتمنى أن يكون نهائي البطولة بين منتخب مصر والجزائر ، ومجيد بوقره كان متخوف جدا من مباراة منتخب مصر أكثر بكثير من مباراة المغرب .

منتخب مصر المنتخب الوطني كأس العالم البطولة العربية المنتخب المصري منتخب الجزائر بطولة كأس العالم

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