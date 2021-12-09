محمد عمارة: أنا وحسام حسن من المغضوب عليهم في الأهلي

كشف محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أنه يكن احتراما كبيرا لحسام حسن نجم الأهلي السابق قائلا: "أتحدث مع حسام حسن كثيرا، ربما لأننا نعيش نفس الحالة مع الأهلي ونعتبر من المغضوب عليهم في النادي".



وتابع عمارة في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "نجلي لاعب مميز للغاية وحزنت على رحيله من الأهلي، ويلعب في صفوف نادي زد مع سمير كمونة في فريق 2001 ويتمتع بموهبة كبيرة وأتمنى أن يكمل مشواره مع الكرة".



وواصل عمارة: "حينما رحل نجلي عن النادي الأهلي لم أغضب أو ألوم خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، لكن كنت أتمنى رحيله نجلي بعد منحه الفرصة وعدم اصدار احكام مسبقة".