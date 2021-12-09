لو هتشترى دفاية جديدة.. اعرف أنواعها وأقلها استهلاكًا للكهرباء

يستعد الجميع لفصل الشتاء عن طريق توفير وسيلة للتدفئة خاصة مع البرودة الشديدة ،فإذا كنت ترغب في شراء دفاية كهربائية جديدة استعدادًا لفصل الشتاء ، فعليك التعرف أولا على أنواع الدفايات وأيهم أفضل وأقلهم استهلاكًا للكهرباء .

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنواع الدفايات وهي: الدفايات المشعة - دفايات الزيت - دفايات السيراميك

النوع الأول: الدفايات المشعة:

يطلق على تلك الدفايات , دفايات البقعة المعينة , بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين , أو مكان معين

لذا هي لا تعتبر اختياراً مثالياً إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة

*مميزات الدفايات المشعة:

١_كفاءتها عالية

٢-استهلاك الكهرباء يكون أقل

٣_ تستخدم طاقة أقل

*عيوب الدفايات المشعة:

١-لا ننصح باستخدامها في غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق



*النوع الثاني للدفايات : دفايات الزيت

تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله

*عيوب الدفايات الزيتية

تستغرق وقتاً لتدفئة المكان، ويمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.

*مزايا الدفايات الزيتية

1- هادئة ليس لها صوت.

2- آمنة واقتصادية.

3- تجعل المكان دافئاً لفترة طويلة.

4- تحتفظ بالسخونة بدون استخدام الكهرباء.

5- ليست بها مروحة لتوزيع الحرارة لذا لا ينتج عنها أي إزعاج.



*النوع الثالث: دفايات السيراميك

تعتبر دفايات السيراميك الأكثر شيوعاَ والأكثر مبيعاَ ولها أشكال وأحجام متنوعة ومختلفة

*طريقة عمل الدفايات السيراميك

هي عبارة عن ألواح سيراميك وألومنيوم حينما تمر الكهرباء من خلالها , تقوم ألواح الألومنيوم بامتصاص السخونة وبداخلها مروحة , تقوم بدفع الهواء الساخن إلى الخارج وبالتالي تقوم بتدفئة المكان بأكمله

مميزات الدفايات السيراميك

تقوم بتدفئة المكان بسرعة

يسهل نقلها من مكان لآخر

*عيوب الدفايات السيراميك

تستهلك كهرباء عالية

الدفاية بداخلها مروحة لذا في كثير من الأحيان يكون صوتها مزعجاً

لا تحافظ على درجة الحرارة وقتاً طويلاً.