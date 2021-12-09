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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القمر يلتقي المشتري..

البحوث الفلكية: الليلة استمتعوا بمشاهدة ظاهرة طبيعية في السماء

ظواهر فلكية
ظواهر فلكية

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقاً لـ البيان الإعلامي الصادر عن الظواهر الفلكية لهذا الشهر، فإن هناك ظواهر عديدة خلال شهر ديسمبر منها التقاء القمر عدة كواكب طوالي 3 ليال هي يومي 7، 8، وتتبقى ليلة اليوم  9 ديسمبر.

وأضاف "جاد القاضي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن التقى القمر يوم 7 مع كوكب الزهرة، ويوم 8 التقى مع كوكب زحل، واليوم سيلتقي مع كوكب المشتري.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يُطلق على كوكب المشترى أنه عملاق المجموعة الشمسية، حيث إنه يدور حوله 4 أقمار، معقباً: "مشاهدته في ظاهرة فلكية تكون جميلة بعد غروب الشمس".

وعقب جاد القاضي قائلاً: "أتمنى ميكونش فيه سحب ولا غيوم ولا أتربة مثلما حدث أمس .. حتى يكون هناك فرصة للمهتمين بالاستمتاع بمشاهدة هذه الظواهر الفلكية".

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الظاهرة تبدأ من بعد غروب الشمس حتى غروب كوكب المشتري والقمر في تمام الساعة 10:30 مساء تقريباً".

القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية البيان الإعلامي الظواهر الفلكية كوكب المشترى

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