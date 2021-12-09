ضبط مكتبة غير مرخصة في الازبكية تبيع كتب تعليمية بدون تفويض

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مسئولى مكتبة "بدون ترخيص" في الأزبكية بالقاهرة ملك أحد الأشخاص بإدارة المكتبة لبيع وتداول العديد من الكتب الدراسية، وذلك بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المكتبة وضبط المدير المسئول وبالتفتيش تم ضبط 4000 نسخة من الكتب الدراسية التعليمية الخارجية لسنوات دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وكذلك بإرتكابه تلك المخالفات بمشاركة المالك بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.