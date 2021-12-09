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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

هوس الشهرة
هوس الشهرة

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صور ومقاطع فيديو لمجموعة من الشباب قاموا بوضع شرير امام احدى المدارس بالسنبلاوية بمحافظة الدقهلية تمهيدا لتصوير كليب غناء عليه بهدف نشرة لتحقيق شهرة واسعة واذلك على نفس خطى كليب البحث عن شيماء والذي تصدر المشهد خلال الايام الماضية.

 

 

واقعة الغناء على سرير امام مدرسة 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوب ببعض الصور شخصين يجلسان على سرير أمام إحدى المدارس بالدقهلية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوب ببعض الصور لشخصين أحدهما جالس والآخر واقفاً على سرير بأحد الشوارع أمام إحدى المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية، وتجمع بعض الأشخاص حولهما.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

شيماء سرير مدرسة

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