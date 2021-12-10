فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت مجموعة جديدة من المحظورات .

وذكرت الجريدة أن القرارات يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها على أن تسري أحكامها حتى التاريخ المحدد لنهاية العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021 المشار إليه، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف

قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا

اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجموعة ن القرارات والمحظورات خلال لجنة ادارة ازمة كورونا واكد انه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن تسري أحكامه حتى التاريخ المحدد لنهاية العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021 المشار إليه، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات مجلس الوزارة لادارة ازمة كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.