بالأبيض .. بسمة تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة بسمة، عدة صور لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت بسمة بإطلالة انيقة مرتدية فستان كب باللون الأبيض وبفتحة من الساق، وقامت برفع شعرها إلى الوراء، وهو ما تناسب مع إطلالتها.



وأبرزت بسمة إطلالتها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والأي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الفاقع.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة فيلم "ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.

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https://www.instagram.com/basmaofficial_/p/CXQ8Du-sJYH/?utm_medium=copy_link