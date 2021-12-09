ميرنا نور الدين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة باطلالة شتوية وهي تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة ومكياج جذاب ابرز ملامحها الجميلة، نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز.



حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناة الحياة.



وشاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.