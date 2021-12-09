رشا مجدي: منتجات هيرا كاريزما تغذي الشعر.. وتمنع تساقطه للأطفال..فيديو

قالت خبيرة التجميل، رشا مجدي، إن هيرا كاريزما تنفرد بإعداد أمبولات تمنع تساقط الشعر للأطفال، وهذه الأمبولات تحتوي على الكثير من الفيتامينات والأحماض الأمينية والكولجين،

وأضافت رشا مجدي، خلال لقاء لها لبرنامج “3 ستات”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ان كورسات هيرا كاريزما يوفر بروتين طبي يحتوي على زبدة الشية والكاكاو وأحماض أمينية، والكثير من الزيت الطبية، وهذا من شأنه أن يعالج مشكلة الشعر الفاقد للبروتين.

وتابعت رشا مجدي أن كورسات هيرا كاريزما تحل 5 مشاكل للشعر ، فالكورس الأخضر لـ هيرا كاريزما على سبيل المثال يساعد على منع تشابك الشعر للغاية، ويؤدي إلى تغذية الشعر.

هيرا كاريزما آمن جدًا على الأطفال

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كورس هيرا كاريزما آمن جدًا على الأطفال ابتداءً من 6 سنوات، لكي يستطيع شعر الطفل تحمل سخونة مكوة الشعر، لكي يمتص الشعر المكونات بصورة جيدة للغاية.