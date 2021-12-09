بالفيديو .. تركى آل الشيخ يروج لكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز الأرجنتينى

روج المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لكأس مارادونا، وهى مباراة ستقام بين نادى برشلونة الإسبانى، بوكا جونيورز الأرجنتيني في العاصمة السعودية الرياض .

ونشر تركى آل الشيخ فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر وعلق قائلا “ كاس ماردونا … مرة في العمر ”.

ويذكر ان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعرب عن سعادته الكبيرة بوصول عدد زوار موسم الرياض فى نسخته الثانية، إلى 5 ملايين زائر منذ انطلاقه في 20 أكتوبر الماضى.



وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: “‏‏الحمدلله ... بدعم قائدنا الملهم حفظه الله ... موسم الرياض يتجاوز الـ 5 مليون زائر ... نورتونا” .