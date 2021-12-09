فعال ضد المتحورات.. تفاصيل إعلان الصين أول علاج ضد فيروس كورونا

قال الكاتب الصحفي الصيني نادر رونج، إن الصين أعلنت عن الموافقة على استخدام عاجل لأول علاج لـ فيروس كورونا .



وأضاف نادر رونج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" وفق التصريحات الرسمية في الصين فإن هذا الدواء يمكنه تخفيض 80% من حالات دخول المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ".



وتابع نادر رونج :" هناك العديد من العلاجات في مرحلة التجارب السريرية في الصين وسيتم التصديق عليها قريبا ايضا ".

واكمل نادر رونج :" العلاج الجديد في الصين فعال في التعامل مع متحورات كورونا السابقة، أما بالنسبة لـ محتور اوميكرون فما زالت الدراسات جارية على هذا الامر وسيتم إعلان النتيجة خلال اسبوعين ".



ويذكر أن الصين أعلنت للمرة الأولى، موافقتها على أول علاج بأجسام مضادة لفيروس كورونا، بعد سنتين على ظهور الوباء على أراضيها وتفشيه في العالم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين، إنها وافقت على استخدام العلاج المركبBrii Biosciences (2137.HK) لتحييد الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وهو أول علاج من نوعه ضد الوباء يتم الموافقة عليه للبالغين والمراهقين.

وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في بيان، إن مجموعة BRII-196/BRII-198 تهدف إلى علاج فيروس كورونا الخفيف و"الأنواع الشائعة" من المرض لدى المرضى الذين يعانون من مخاطر عالية للإصابة بأمراض خطيرة.