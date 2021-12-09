عمرو شبانة: اتجاه لتدشين سلسلة من بطولات دولية للإسكواش لزيادة المنافسة

أكد عمرو شبانة بطل العالم ولاعب المنتخب الوطني السابق للاسكواش والمستشار الفني للبطولة ان الاتجاه هو تدشين سلسلة من بطولات للإسكواش الدولية المجمعة علي ملاعب نادي Club S الجريا بمختلف فئات المسابقات.

وأضاف أنه هناك رغبة كبيرة نحو توسيع قاعدة الاسكواش وزيادة حده المنافسة لخلق اجيال جديدة ورفع اسم مصر ومواصلة الفوز بالبطولات العالمية.

وكشف شبانة عن موعد إنطلاق أول بطولة خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ ديسمبر الجاري موضحاً انه سيتم الإعلان عن كافه التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مجلس الإدارة يوم٢٠ ديسمبر الشهر الجاري بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولفيف من نجوم وقيادات اللعبة.

كما اشار إلى أن البطولة تشهد إقبالا كبيرا بين المتسابقين نظرًا لقوة مستوى اللاعبين المشاركين ولوجود جوائز كبيرة وهادفة بتنظيم معسكرات خارجية علي أعلى مستوي للفائزين.