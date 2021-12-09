الصحة تكشف الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه رغم زيادة أعداد الإصابة بمتحور أوميكرون في عدد دول العالم لكن نسب الحاجة إلى دخول المستشفيات قليلة، معقبا: "الأمر مطمئن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الدلائل التي ظهرت من خلال الأبحاث والمتواترة من الدول المختلفة تقول إن أعراض المتحور أوميكرون ومعدلات دخول أقل بكثير من المتحور دلتا".



وأوضح: "الوزارة قامت بتعديل في المنظومة بحيث يمكنهم التقديم لتناول الجرعة الثانية خلال أسبوعين من تلقي الرسالة"، مردفا: "أرسنا أكثر من 370 ألف رسالة للمتخلفين عن الجرعة الثانية".

وأشار: "كل من تجاوز فترة السماح بتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا سيسمح له بتناول الجرعة

بناء على رسالة نصية تصل له من الوزارة".

وأوضح أن الفئات المستحقة للجرعة الثالثة هم الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بشرط أن يكون مر على تلقيحهم 6 أشهر.