أول تعليق رسمي لنقيب القراء على القارئ "الحشاش"

قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إن تفاجئ بأن البعض قام بإرسال إليه فيديو لهذا القارئ، وهو يقرأ القرآن بصورة غير منضبطة، فعمل على استدعائه وتوجيه، ولكن وجد انه قام بكتابة مقولة "الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقائق".



وتابع "حشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس أن النقابة أوقفت عضوية هذا القارئ ، وستقوم بالتحقيق معه، لان ما صدر عنه شيء معيب جدًا لشخص يقرأ القرآن الكريم.



ولفت إلى أن النقابة قد تحيل هذا القارئ إلى النيابة بعد التحقيق معه في وقاعتي قراءة القرآن بصورة غير منضبطة، وبسبب المقولة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي .



