رئيس جامعة الجلالة يكشف توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن الرئيس عبد التفاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في جميع المجالات، خاصة في منظومة التعليم العالي، حيث حدثت تغيرات استراتيجية في التعليم العالي خلال آخر 7 سنوات.



وتابع "حيدر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت التوسع في الجامعات الأهلية، والتوسع في الجامعات الخاصة، وإعادة تطوير الجامعات الحكومية، وتوزيعها على كل أنحاء الجمهورية، لكي تكون اتاحة التعليم لكل المواطنين على قدم المساواة.



ولفت إلى أن المنتدى العالمي للتعليم العلمي والبحث العلمي الذي بدأ بالأمس شهد حلقة نقاش كاملة عن تطوير التعليم، وانتقال العالم إلى الثورة الصناعية الخامسة خلال السنوات المقبلة، واهمية مواكبة التطور العالمي في مجال التعليم، خاصة في مجال الهندسة والوراثة وتحليل البيانات.



ولفت إلى أن تطوير التعليم العالي مستمرة من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس، من أجل تحقيق التغير المطلوب في منظومة التعليم العالمي، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يتمثل في وجود خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.