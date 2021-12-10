فوائد اللحوم لمرضي السكر.. والنظام الغذائي المناسب

تعد اللحوم الخالية من الدهون وبدائل اللحوم أفضل الخيارات للأشخاص المصابين بداء السكري ، والذين يجب عليهم تجنب الدهون المشبعة والمتحولة. يمكن أن ترفع هذه الدهون غير الصحية نسبة الكوليسترول وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



فوائد اللحوم لمرضى السكر

يروج أنصار النظام الغذائي لقدرته على المساعدة في إنقاص الوزن وعلاج أمراض المناعة الذاتية وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين صحة القلب.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ويقول انها كانت قادرة على مساعدتهم استقرار نسبة السكر في الدم لديهم.

"من وجهة نظر الكيمياء الحيوية ، إذا كنت تأكل اللحوم فقط ، فأنت لا تتناول الجلوكوز إلى حد كبير ، لذلك لن تتأثر مستويات الجلوكوز في الدم ،" كما تقول الدكتورة داريا لونج جيليسبي ، الأستاذة المساعدة السريرية في كلية جامعة تينيسي من الطب. "ولكن هناك ما هو أكثر من مرض السكري من مجرد مستوى السكر في الدم."

إن قياس نسبة السكر في الدم ينظر إلى التأثير الفوري قصير المدى للغذاء. لكنها تقول إنه بمرور الوقت ، فإن تناول نظام غذائي يتكون في الغالب أو فقط من اللحوم يمكن أن يكون له عواقب صحية طويلة المدى.

عندما تتناول اللحوم فقط ، فإنك تفتقد الكثير من العناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. وتحصل على كميات كبيرة جدًا من الدهون المشبعة ، "أخبر



نصائح غذائية لمرضى السكري

يمكن أن يساعد تناول أطعمة معينة والحد من تناول أطعمة أخرى مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم. يمكن أن يكون لنظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية فوائد كبيرة.

يمكن لكل من الكربوهيدرات السكرية والنشوية أن ترفع مستويات السكر في الدم. لكن هذه الأطعمة ، بكميات مناسبة ، يمكن أن تلعب دورًا في خطة الوجبات المتوازنة. يمكن أن تستند الكمية المناسبة ونوع الكربوهيدرات إلى العديد من العوامل ، بما في ذلك مستويات نشاط الشخص والأدوية ، مثل الأنسولين .

يمكن لاختصاصي التغذية تقديم توصيات محددة. ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، يجب على الأشخاص محاولة اتباع إرشادات MyPlate الخاصة بوزارة الزراعة .

بالنسبة لمرضى السكري ، فإن مفاتيح اتباع نظام غذائي مفيد ، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA) ، هي كما يلي:

أضف الفواكه والخضروات.

تناول البروتينات الخالية من الدهون.

اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من السكر المضاف.

تجنب الدهون المتحولة.

تناول عددًا أقل من الأطعمة المصنعة ، وخاصة الأطعمة فائقة المعالجة.

أضرار اللحوم لمرضي السكري



يجب على مرضى السكري تجنب اللحوم عالية الدهون واللحوم المصنعة.

تحتوي اللحوم عالية الدسم على 8 جرام من الدهون و 100 سعر حراري لكل 1 أونصة. تشمل اللحوم التي يجب تجنبها ما يلي:

قطع اللحم البقري الأولية ،

، مثل الضلوع البري ولحم المفروم والنقانق

فطائر من لحم الضأن المفروم

اللحوم المصنعة ، مثل النقانق والسلامي وفرانكفورتر والهوت دوج ولحم البقر المحفوظ ولحم لانشون

كم من اللحوم يجب أن يأكلها شخص ما في اليوم

تختلف كمية اللحوم التي يجب أن يتناولها الأشخاص كل يوم وفقًا لعوامل فردية ، مثل العمر وحجم الجسم ومستويات النشاط.

وفقًا للخبراء ، يجب أن يستهلك الشخص الذي يتناول 2000 سعر حراري يوميًا 50 جرامًا من البروتين وأقل من 10٪ من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، يجب على الأشخاص اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية واستبدال بعض اللحوم والدواجن بأسماك ومصادر نباتية.

وجدت علاقة بين استهلاك اللحوم ومرض السكري من النوع 2.

تابع الباحثون أكثر من 340 ألف بالغ في ثماني دول أوروبية لأكثر من 11 عامًا. وأكدوا وجود مخاطر أعلى بين الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم ، خاصة اللحوم الحمراء والمعالجة.

من بين أكثر من 63000 بالغ صيني ، وجد الباحثون أن هناك خطرًا أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين تناولوا اللحوم الحمراء وأولئك الذين تناولوا الدواجن التي تحتوي على نسبة أعلى من الحديد الهيم.

تشير هذه الدراسات إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي في إدارة مرض السكري.

بدائل اللحوم

يمكن لمرضى السكري استبدال بعض اللحوم في نظامهم الغذائي بالبدائل التالية:

سمكة

و جمعية السكري الأمريكية توصي بأن الناس تشمل الأسماك في غذائها على الأقل مرتين في الأسبوع. أنواع الأسماك التي يجب أن تشملها هي:

الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل السلمون وتونة الباكور والماكريل والرنجة وتراوت قوس قزح والسردين

الأسماك الأخرى ، مثل سمك القد والهلبوت والحدوق والسمك المفلطح

المحار ، مثل السلطعون ، والكركند ، والجمبري ، والاسقلوب ، والمحار ، والمحار

وفق بعض البحثمصدر موثوق، قد تساعد الأسماك الزيتية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة النباتية

يمكن أن تكون البدائل النباتية للحوم خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

أشارت مراجعة منهجية أجريت عام 2018 في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد عانوا من التحسينات الصحية التالية:

انخفاض مستويات HbA1c

المزيد من فقدان الوزن

تحسين مستوى الكوليسترول

أقل اكتئاب

ألم أقل وأعراض اعتلال الأعصاب

تشمل بدائل البروتين النباتي ما يلي:

الفول والبقوليات والعدس

المكسرات والبذور

منتجات التوفو والصويا

السيتان المصنوع من جلوتين القمح

تساهم الحبوب الكاملة ، مثل القمح والأرز والشوفان ، أيضًا في تلبية متطلبات البروتين في نظام غذائي نباتي من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية. يجب أن يشمل النظام الغذائي النباتي الصارم الحبوب الكاملة ومصادر البروتين والدهون الصحية ، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون.





افضل انواع اللحوم لمرضي السكري

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يجب اختيار اللحوم الخالية من الدهن للحد من استهلاكهم من الدهون غير الصحية. في قائمة تبادل السكري يمكن أن تساعد في ذلك.

تعرض القائمة ، التي أنشأتها لجنة من جمعية السكري الأمريكية وجمعية الحمية الأمريكية ، خيارات اللحوم بناءً على محتوى البروتين والدهون والسعرات الحرارية.

توضح الأقسام التالية العناصر الغذائية لحصة 1 أونصة (أوقية) من اللحم. تحتوي جميع الأجزاء على 7 جرامات (جم) من البروتين.

اللحوم الخالية من الدهون

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 1 جرام من الدهون و 35 سعر حراري لكل وجبة. الالمعاهد الوطنية للصحة (NIH)مصدر موثوق اذكر فقط صدور الديك الرومي أو الدجاج بدون الجلد على أنها هزيلة جدًا.

لحم طري

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 3 غرامات من الدهون و 55 سعرة حرارية. تشمل هذه اللحوم:

بعض قطع اللحم البقري ، مثل لحم الخاصرة وشريحة لحم الخاصرة ولحم المتن ولحم البقر المقطع



تعتبر بعض اللحوم أقل صحة من الخيارات الخالية من الدهون ولكنها قد تكون مناسبة للاستهلاك باعتدال.

لحم متوسط ​​الدسم

تحتوي اللحوم متوسطة الدسم على 5 جرام من الدهون و 75 سعر حراري لكل 1 أونصة. يجب على الناس تناول أجزاء أصغر من اللحوم متوسطة الدسم أو تضمينها في النظام الغذائي بشكل غير منتظم. تشمل اللحوم متوسطة الدسم ما يلي:

لحم بقري مفروم ، شريحة لحم تشاك ، وشريحة لحم عظم تي

شرائح لحم الخنزير وشواء الخاصرة وشرائح

قطع لحم الضأن ولحم الضأن المشوي والساق

شرحات لحم العجل مطحونة أو مكعبات وغير مقشورة

الدواجن مع الجلد والديك الرومي المطحون والبط أو الأوز

الكبد والقلب والكلى والخبز الحلو

86٪ لحم لانشون خالي من الدهون (بالرغم من أن هذا يحتوي على نسبة صوديوم عالية)