خالد عكاشة: مصر تدعم الاستقرار في لبنان..فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على زيارة رئيس الوزراء اللبناني للقاهرة ، إن الزيارة في غاية الأهمية ، مضيفا:" مصر كانت داعمة لـ تشكيل حكومة في لبنان من اجل إرساء حياة سياسية في لبنان تتعامل مع المشكلات والتحديات في لبنان ".

وأضاف خالد عكاشة في حواره على قناة “ إكسترا نيوز “، :” مصر داعمة لكل الدول العربية ومصر معنية بتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان”.

وتابع خالد عكاشة :" لبنان كانت تعاني من بعض الأزمات التي تتعلق بتوفير الخدمات، ومصر كانت حاضرة بتقديم يد العون لـ لبنان وتوفير المساعدات لها لتحقيق الاستقرار".

واكمل خالد عكاشة :" الاستقرار في لبنان ينعكس على كل الدول المجاورة لها، ومصر تدعم توفير الطاقة في لبنان وهذا الأمر من الخطوات الاستراتيجية الهامة ".

ولفت خالد عكاشة :" مصر تسعى جاهدة لدعم استقرار لبنان وتوفير حياة جيدة للمواطن اللبناني".



