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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسط تأمين مكثف.. استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعين شمس

مقبرة عين شمس
مقبرة عين شمس

تحاول الجهات المختصة الآن استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعدما نقبت عنه إحدى عصابات التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس، وسط تأمين مكثف لقوات الأمن.

وتنتظر وزارة السياحة والآثار استخراج الجزء العلوي من مقبرة عين شمس وسيتم نقله خلال ساعات لمتحف المسلة لسرعة وسهولة نقله.

وفي وقت سابق نجحت وزارة الداخلية في القبض على 8 من المتورطين بالتنقيب عن المقبرة وإحباط مخطط تهريب التابوت الفرعوني لخارج البلاد.

والمقبرة عبارة عن حجرة دفن بداخلها تابوت بطول 2.10  متر وعرض 75 سم، لحاكم إقليم (أون)، الإقليم رقم 13 من أقاليم مصر السفلى (عين شمس حاليًا) وتم تسليم التابوت للهيئة الهندسية للآثار ليتم إدراجه كأحد أهم الآثار المصرية التي مازالت تكتشف حتى وقتنا هذا.

 

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وزارة السياحة والآثار تنقيب عن الآثار الجهات المختصة التنقيب عن الاثار عين شمس مقبرة عين شمس

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وسط تأمين مكثف.. استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعين شمس

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