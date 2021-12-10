السفير المصري في جوبا يستقبل أعضاء القافلة الطبية المصرية

استقبلت السفارة المصرية في جوبا القافلة الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة إلى جنوب السودان وتضم عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم سبل الدعم الممكنة إلى جنوب السودان، حيث ستقوم القافلة بمباشرة أعمالها في مدينة "بنتيو" عاصمة ولاية الوحدة للمساهمة في التخفيف من الوضع الإنساني الحرج الذي تشهده الولاية، كونها واحدة من أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات التي تجتاح البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

أكد السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، خلال لقائه بالوفد الطبيعة الأخوية للعلاقات التي تجمع مصر وجنوب السودان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن هذه القافلة تُعد جزءً من المساعدات التي تقوم مصر بتقديمها إلى شعب جنوب السودان في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس اهتمام السياسة الخارجية المصرية بالوقوف دائماً إلى جانب الأشقاء في جنوب السودان.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالقيام بالمهمة الموكلة إليهم، وتطلعهم إلى مساعدة الشعب الجنوب سوداني على مواجهة الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها في الوقت الحالي.