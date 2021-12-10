عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يتفقد عمرات وصيانة جرارات السكك الحديد بورش إيرماس.. صور

وزير النقل
وزير النقل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية  في ورش عمرات وصيانة الجرارات (إيرماس) لمتابعة إجراء عمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية، وكان في استقباله المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية و اللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة ايرماس.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير و استكمال مشروع السبتية ٢ وتفقد ورش السفح والدهان والعمليات الجديدة والمشروع الخاص بورش الرفع والتركيب والبواجي الجديدة كما تفقد الوزير عدد ٢ ورش موازيه الأولى خاصه بتنفيذ عملية Boring لأجسام مواتير الجر والمحركات بواسطة أحدث ماكينات الخراطة والتفريز CNC والتي تعد احدث ماكينات الخراطة في العالم حيث أفاد رئيس الورشة انه تمت الترسية على إحدى الشركات العالمية لتوريد هذه الماكينات وجاري توقيع العقد والثانية خاصة بمواتير الجر حيث أنه جاري الترسية علي الشركات لإمدادها ب 27 معده حديثه لضبط اعمال الجودة الخاصة بالمواتير كما اطلع الوزير على مشروع رفع كفاءة الاوناش العلوية بجميع الورش والذي تم الانتهاء منه وتفقد  مخازن المرتجعات التي تهدف الى اداره قطع الغيار بصوره دقيقه وعلميه

واطلع الوزير على موقف مشروع التعاون مع شركه  PRLالامريكيه والذي يهدف الى عمل العمرات ل ٤١ جرار EMD و تطوير وتعديل ٥٠  موتور جرار هينشل وكذلك  على خطه تدريب و تأهيل العنصر البشري على احدث النظم التدريبية حيث اكد وزير النقل على ضرورة استمرار هذه الدورات لرفع كفاءه العنصر البشري  بالسكة الحديد في اطار إجراءات الخطة الشاملة التي يتم تطبيقها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية والتي يأتي على رأسها تأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره أحد اهم عناصر نجاح المنظومة

والتقى الوزير العاملين والمهندسين بالورشة وأكد على  ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاجية وان الحافز لمن يعمل وعدم السماح لأي جرار بالخروج من الورشة الى بعد التأكد التام من حالته الفنية، لافتا إلى أن تطوير الورش يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد، حيث يتم تطوير كافة الورش وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية ، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت اشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين مضيفا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر ، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 260 جرارا جديدا وصل منها حتى الان 110 جرار جديد بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة 

جدير بالذكر أن ورش إيرماس متخصصة في عمرة وصيانة جميع انواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل 16 عمرة شهرياً بين خفيفة ومتوسطة وجسيمة 18 عمرة اسمية شهريا .

WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.19 AM
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.19 AM
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (1)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (1)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (2)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (2)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (3)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (3)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (4)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM (4)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.20 AM
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM (1)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM (1)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM (2)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM (2)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM (3)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM (3)
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM
WhatsApp Image 2021-12-10 at 10.24.21 AM

ترشيحاتنا

روسيا تعتزم البدء في تمويل منطقتها الصناعية بمصر العام المقبل

خطيب السيدة نفيسة: المسئولية المجتمعية تقتضي تعزيز ثقافة رفض الفساد

كيف استعدت قناة السويس لعبور السفينة البنمية العملاقة إيفرجيفن؟

محاضر وحرب شوارع واعتداءات بالجملة .. الحكام في مرمي نيران أندية المظاليم

إمام المسجد النبوي: الإفساد في الأرض يهدد العباد وهو شؤم وخراب

مفيش حد قوي طول الوقت وبكيت على ياسمين.. أبرز تصريحات أحمد العوضي مع منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعيها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ