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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

صبا مبارك
صبا مبارك

حرص عدد من النجوم على حضور عرض الفيلم الأردني الأردني الطويل الحارة للمخرج والكاتب باسل غندور، ومن بينهم الفنانة صبا مبارك، ويعرض الفيلم ضمن مسابقة البحر الأحمر ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (6 – 15 ديسمبر)، ليكون هذا عرضه الأول في العالم العربي.

 

يأتي هذا بعد أيام من إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان روتردام السينمائي الدولي ليكون أول فيلم أردني يشارك في تاريخ المهرجان العريق.


الحارة حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي، وأقيم عرضه في ساحة بياتزا غراندي أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق بأوروبا؛ حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008.

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وفي مهرجان لندن السينمائي، رفع الفيلم شارة كامل العدد عبر رابط حجز التذاكر في المهرجان، ونافس على جائزة Sutherland المخصصة لأول عمل إبداعي لمخرجه في فيلم روائي طويل، وكان أول فيلم أردني يشارك في مهرجان لندن منذ فيلو ذيب المُرشح للـ أوسكار والفائز بـبافتا والذي سجل آخر مشاركة لفيلم أردني في لندن قبل 7 سنوات.


وتدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.
 

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الحارة صبا مبارك الفنانة صبا مبارك باسل غندور الكاتب باسل غندور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مهرجان لندن السينمائي

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