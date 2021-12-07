عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. صبا مبارك تتألق من مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها من أحدث ظهور من مهرجان البحر الأحمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت صبا مبارك بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان طويل باللون الأزرق الهادئ، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، مع ميك أب جرئ يبرز ملامح وجهها.

 

وعلقت صبا مبارك علي الصورة، كاتبة: “من افتتاح مهرجان البحر الأحمر”.

 

صبا مبارك: لهذا السبب استعنت بدوبليرة فى إحدى مشاهد بنات عبد الرحمن

بفستان ذهب .. إنجي المقدم تتألق فى مهرجان البحر الأحمر

 

أسماء المشاركين في لجان تحكيم المهرجان:

 

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ،عن أسماء المشاركين في لجان تحكيم دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6-15 ديسمبر الحالي. 

 

وستتولى لجان التحكيم اختيار الأعمال الفائزة في مسابقة الفيلم الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة السينما التفاعلية، والتي ستتنافس على جوائز اليُسر.

 

 لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

 

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة الكاتب والمخرج الإيطالي الحاصل على جوائز جيوسبي تورناتوري، والذي يعتبر من أهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين، بسيرة فنية تزيد عن ثلاثين عاماً قدّم خلالها الكثير من الأعمال التي حققت نجاحاً عالمياً، وعلى رأسها فيلمه الفائز بجائزة الأوسكار ”سينما براديسو“ (1988). 

 

تعاون جيوسبي مع الملحن والمايسترو الراحل إنيو موريكوني في 13 من أفلامه، ويقدّم هذا العام فيلماً وثائقياً عن الموسيقار يعرضه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن برنامج ”روائع العالم“.

 

وتضم اللجنة في عضويتها غالبية نسائية - من تونس الممثلة هند صبري (الفيل الأزرق، صمت القصور، جنينة الأسماك)، والمخرجة والكاتبة والممثلة والمنتجة الفلسطينية الأمريكية شيرين دعيبس (أمريكا، مي في الصيف)، والمخرجة والكاتبة والمونتيرة الألمانية دانيلا ميشيل (إيسزيت، حين تلتقي الجبال بظلالها)، ومن السعودية المخرج الحاصل على جوائز عبد العزيز الشلاحي (المسافة صفر، حد الطار).

 

وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة جيوسبي تورناتوري: ”إنه لشرف خاص وفريد أن أترأس لجنة التحكيم في الدورة الافتتاحية لأي مهرجان، ناهيك عن كونه أول مهرجان سينمائي دولي في منطقة تشهد على حراك سينمائي رائع، وموجة من المواهب والتجديد، تضم المسابقة أفلاماً قوية جداً، وهي بحق تقدّم أفضل الإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، ولا شك أن المهمة ستكون صعبة والمسئولية كبيرة".

 

الفنانة صبا مبارك صبا مبارك مهرجان البحر الأحمر اخبار صبا مبارك اطلالات صبا مبارك

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين عبر إنستجرام

ورحمة قلبي.. صابر الرباعي يروج لأحدث أغنياته

من داخل الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على انستجرام.. شاهد

ببدلة كارو.. أحدث جلسة تصوير لـ شريف منير عبر انستجرام

محمد ممدوح يعلق على جائزة أحسن ممثل عن دوره بفيلم «أبو صدام»

نظرة الرئيس كلها أبوة..أول تعليق من دنيا سمير غانم علي مشاركتها بـ"قادرون باختلاف"

ترشيحاتنا

خالد الجندي: علموا أولادكم الضمير وبلاش تنجروا ورا الحلال والحرام

للمرة الأولى.. دولة آسيوية تصبح المورد الغذائي الأول للبلدان العربية

التعليم تحذف أجزاءً من منهج الفلسفة لطلاب الدمج الدارسين بالثانوية العامة

هنا جودة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في البرتغال

كأس العرب.. المغرب تتقدم على السعودية بهدف نظيف في الشوط الأول

أخبار التكنولوجيا|مفاجأة مدوية في سعر iPhone SE 3.. و Bitmart للعملات المشفرة تعوض عملائها بـ196 مليون دولار بعد اختراقهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

السيستم فتح للمصريين.. توقعات بزيادة أسعار برامج العمرة

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

فيديو

رياح وأجواء باردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى 12 ديسمبر.. فيديو

هددني بالفضيحة.. اعترافات صادمة للمتهم في جريمة الساطور بالاسماعيلية.. شاهد

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ