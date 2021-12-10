قاعات "ضي" تحتضن أربعة معارض تشكيلية.. غدا

تستضيف قاعات أتيليه العرب للثقافة والفنون؛ جاليري ضي؛ بالمهندسين؛ في السابعة من مساء غد السبت، أربعة معارض تشكيلية شخصية، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب.

المعارض الأربعة للفنانين وليد عبيد وعصام كمال وأسامة ناشد ومصطفي عبد الفتاح وتستمر لمدة شهر كامل.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن كل فنان تجربته الخاصة التي تميزه عن أقرانه، فيقدم الفنان وليد عبيد معرضه بعنوان "عد تنازلي"، حيث المرأة هي البطل في أعماله، ويعتبر وليد عبيد أحد أهم المصورين المصريين الذين يتميزون بقدرة أدائية عالية مصحوبة بفكره وثقافته العالية.

فيما يقدم الفنان عصام كمال 70 لوحة تشكيلية تأتي تحت عنوان "هنا القاهرة"، بأسلوبه التأثيري الساحر، فيغوص في بيئته القاهرية الساحرة وخصوصا القاهرة القديمة.

ويقدم الفنان أسامة ناشد 80 لوحة تشكيلية بالأبيض والأسود، وهو في طليعة الفنانين المصريين الذين يجيدون الرسم بهما، ومعظم أعماله مستلهمة من البيئة المصرية وخصوصا البيوت الريفية، ويأتي معرضه بعنوان "طعم البيوت".

أما المعرض الرابع فهو استيعادي للفنان الكبير الراحل مصطفي عبد الفتاح ويتضمن 90 لوحة بالألوان الزيتية والمائية، وتمثل جميع المراحل التي مر بها الفنان الكبير.