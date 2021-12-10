عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قاعات "ضي" تحتضن أربعة معارض تشكيلية.. غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف قاعات أتيليه العرب للثقافة والفنون؛ جاليري ضي؛ بالمهندسين؛ في السابعة من مساء غد السبت، أربعة معارض تشكيلية شخصية، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب.

المعارض الأربعة للفنانين وليد عبيد وعصام كمال وأسامة ناشد ومصطفي عبد الفتاح وتستمر لمدة شهر كامل.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن كل فنان تجربته الخاصة التي تميزه عن أقرانه، فيقدم الفنان وليد عبيد معرضه بعنوان "عد تنازلي"، حيث المرأة هي البطل في أعماله، ويعتبر وليد عبيد أحد أهم المصورين المصريين الذين يتميزون بقدرة أدائية عالية مصحوبة بفكره وثقافته العالية.

فيما يقدم الفنان عصام كمال 70 لوحة تشكيلية تأتي تحت عنوان "هنا القاهرة"، بأسلوبه التأثيري الساحر، فيغوص في بيئته القاهرية الساحرة وخصوصا القاهرة القديمة.
ويقدم الفنان أسامة ناشد 80 لوحة تشكيلية بالأبيض والأسود، وهو في طليعة الفنانين المصريين الذين يجيدون الرسم بهما، ومعظم أعماله مستلهمة من البيئة المصرية وخصوصا البيوت الريفية، ويأتي معرضه بعنوان "طعم البيوت".

أما المعرض الرابع فهو استيعادي للفنان الكبير الراحل مصطفي عبد الفتاح ويتضمن 90 لوحة بالألوان الزيتية والمائية، وتمثل جميع المراحل التي مر بها الفنان الكبير.

قاعات أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليرى ضى أربعة معارض تشكيلية شخصية عدد من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب عد تنازلي

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن عن تحور أوميكرون لديها

كلب شجاع ينقذ عائلة بأكملها من كارثة

إلغاء حالة الطوارئ وتدشين الاستراتيجية الوطنية|كيف طبقت مصر إعلان حقوق الإنسان العالمي؟

الكاف يحدد ملعب وموعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

رئيس هيئة الاستثمار: المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا قصة نجاح وبداية لمشروعات مشتركة.. فيديو

الزراعة: ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 5.3 ملايين طن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعيها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

روسيا تعتزم البدء في تمويل منطقتها الصناعية بمصر العام المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ