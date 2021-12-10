سائق قطار ينقذ سيارة ملاكي من كارثة بالزقازيق.. فيديو

تمكن قائد قطار الزقازيق من التوقف قبل الإصطدام بعربة ملاكي توقفت أثناء مرورها من مكان غير مخصص للعبور بالسكة الحديد.

وقال السائق في فيديو قام بتصوير لتوثيق الواقعة، وحصل صدى البلد على نسخة منه، إنه أثناء مروره بقطار الغلال للوصول إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تمكن من التوقف ليتجنب حدوث كارثة محققة.

ويظهر في الفيديو، توقف عربة ملاكي سوداء اللون ويلتف حولها أكثر من ٢٠ شخصًا، حاولوا تحركها قبل حدوث تصادم مع القطار، وقام سائق القطار بتصوير أرقام السيارة أثناء مروره بالقطار بعد تحريكها.

وتشدد هيئة السكة الحديد مرارًا على المواطنين عدم المرور من أماكن غير مخصصة للعبور، لتجنب حدوث كوارث، قد تؤدي لإرهاق حياة أبرياء.

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