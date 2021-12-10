دينا أبو السعود: مكونات كريم بينكي طبيعية تعمل على استعادة نضارة البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن كريم بينكي أحدث طفرة كبيرة في عالم التجميل، خاصة أن مكوناته طبيعية، ويعمل على استعادة نضارة البشرة أياً كان عمر المرأة.

وتابعت "أبو السعود"، حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن عدم تناول الطعام الصحي وعدم شرب المياه بشكل كثير، من شأنه أن يقلل نضارة البشرة.

نضارة البشرة

وأكدت أن كل سيدة في حاجة إلى تجديد البشرة طوال الوقت، وهذا الأمر يكون من خلال كم كبير من الفيتامينات الموجودة في كريم بينكي، مشيرة إلى ان كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تحفز على إنتاج الكولاجين، وهذا الأمر هام للغاية، لأن مخزون الكولاجين يقل بعد عمر الـ25 عامًا.

وأشارت إلى أن الكولاجين هام للغاية لأنه يزيد من نضارة البشرة ، ولذلك يجب استخدام كريم بينكي بداية من عمر الـ20 عامًا، لكي تكون البشرة مستعدة لتعويض أي نقص في الكولاجين .