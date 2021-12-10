1.2 مليون دولار خسائر .. امرأة تفجر مستودع غاز لخلافات مع المدير

قامت امرأة في تايلاند بتفجير مستودع النفط، حيث كانت تعمل، وذلك بسبب غضبها الكبير من مديرها.



ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، اتهمت الشرطة الموظفة سيريسيني أو آن سرييا البالغة من العمر 38 عاماً، باستخدام ولاعة لإشعال النار في قطعة من الورق قبل رميها في حاوية وقود في مستودع نفط براباكورن في تايلاند.



انتشر الحريق، الذي تسبب في أضرار تقدر بأكثر من 40 مليون بات تايلاندي (حوالي 900 ألف جنيه إسترليني - نحو مليون و200 ألف دولار)، بسرعة عبر المبنى، الذي كان يستخدم لتخزين آلاف اللترات من النفط.



وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كرة نارية ودخاناً أسود كثيفاً يتصاعد في الهواء فوق مستودع من طابق واحد في مقاطعة ناخون باتوم.



تُظهر لقطات كاميرات المراقبة سرييا وهي تسير إلى مستودع وبيدها قطعة من الورق قبل أن تختفي خلف بعض الحاويات.



ويمكن بعد ذلك رؤية ألسنة اللهب قادمة من موقعين خلف الحاويات قبل ظهور المرأة مرة أخرى، بينما لا تزال تحمل الورق.

وقالت الموظفة الغاضبة، التي عُثر عليها مصابة خلال الحادث الذي وقع في 29 نوفمبر ، للشرطة، إنها أشعلت النار بمكان عملها بسبب غضبها من مديرها الذي وبخها وناقش الطرق التي يمكنها من خلالها تحسين عملها.



وكانت هذه هي المرة الثانية التي ينشب فيها حريق في المصنع بالأشهر الأخيرة، وفقاً للسلطات.



وأمضت أكثر من 40 سيارة إطفاء أربع ساعات في مكافحة الحريق قبل أن تتم السيطرة عليه في النهاية.