الدقهلية .. مصرع زوجين وإصابة شخص فى حادث تصادم على طريق الجمالية - المنزلة

لقي زوجان مصرعهما فيما أصيب سائق توك توك في حادث تصادم التوك التوك الذى يستقلونه وسيارة أجرة على طريق الجمالية - المنزلة فى محافظة الدقهلية.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز المنزلة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة أجرة ووجود متوفين ومصاب .

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع أحمد. أ. ا ومقيم بالجمالية وزوجته هبة.ا.س وإصابة قائد التوك التوك بكسر فى الساعد الأيمن.

وبالفحص تبين أن الزوجين كانا يستقلان التوك التوك على طريق الجمالية - المنزلة واصطدم التوك توك بسيارة أجرة بالمواجهة مما أدى إلى مصرعهما.

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنزلة المركزي، وتم التحفظ على السيارة الأجرة بعد فرار سائقها عقب الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.