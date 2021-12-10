آداب القاهرة توضح موقف جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موقف جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 -2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن الجداول لم يتم تحديدها بعد ، ولكن تم تحديد موعد الامتحانات بشكل عام وهو يوم 15 يناير القادم .

كما أكد “ شاهين ” انه فى حالة الأنتهاء من جداول الامتحانات سنقوم بالاعلان عنه عبر الموقع الرسمى الخاص بالكلية .

توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

وشدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعات من الفيروس.