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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذ 54 سنة

الغضبان: السيسي أول رئيس يحتفل مع مواطني بورسعيد بالعيد القومي

السيسى فى بورسعيد
السيسى فى بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح الغضبان، خلال حواره مع برنامج " حقائق وأسرار "، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أنه في عام 2016 ، زار الرئيس السيسى محافظة بورسعيد للاحتفال مع مواطنيها بالعيد القومى.

وأضاف: "السيسى أول رئيس جمهورية يحتفل مع أهالى بورسعيد بالعيد القومى للمحافظة بعد مرور 54 سنة.

الهدايا 

وأكد محافظة بورسعيد، أن السيسى، عند زيارته إلى بورسعيد، حمل الهدايا إلى شعبها، ففي 2016 منح الشباب عقودا لـ 58 مصنعا.


واختتم الغضبان، أن الرئيس أعلن بورسعيد عام 2019 أول محافظة رقمية، وكذلك شهدت أول تطبيق لمنظومة التأمين الصحى.
 

السيسي الرئيس محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد صدى البلد

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